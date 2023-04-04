(Мандельштам) Минна (Мина) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович
Мать: ?
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Селинская Маргарита Павловна
Отец ребёнка: Мандельштам Пауль (Файвель) (Павел Григорьевич)
Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Гидони Эльза Файвушевна
Отец ребёнка: Мандельштам Пауль (Файвель) (Павел Григорьевич)
Latvija
Смерть
Неизвестно