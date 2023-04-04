(Мандельштам) Минна (Мина) Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мандельштам) Минна (Мина) Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мандельштам Гирш (Григорий) Александрович

Мать: ?

Бракосочетание
1893

Муж: Мандельштам Пауль (Файвель) (Павел Григорьевич)

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Селинская Маргарита Павловна

Отец ребёнка: Мандельштам Пауль (Файвель) (Павел Григорьевич)

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Гидони Эльза Файвушевна

Отец ребёнка: Мандельштам Пауль (Файвель) (Павел Григорьевич)

Latvija
Смерть
Неизвестно
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