Прозоров Захар Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прозоров Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прозоров Виктор Захарович
Мать ребёнка: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прозорова Софья Захаровна
Мать ребёнка: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1907
Сын: Прозоров Николай Захарович
Мать ребёнка: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прозоров Дмитрий Захарович
Мать ребёнка: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна
Смерть
Неизвестно