Прозоров Захар Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прозоров Захар Яковлевич

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прозоров Яков

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Виктор Захарович

Мать ребёнка: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прозорова Софья Захаровна

Мать ребёнка: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Петр Захарович

Мать ребёнка: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна

Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.07.1907

Сын: Прозоров Николай Захарович

Мать ребёнка: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Прозоров Дмитрий Захарович

Мать ребёнка: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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