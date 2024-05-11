Прозорова (Бунькова) Елена Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прозорова (Бунькова) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буньков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Виктор Захарович

Отец ребёнка: Прозоров Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прозорова Софья Захаровна

Отец ребёнка: Прозоров Захар Яковлевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прозоров Петр Захарович

Отец ребёнка: Прозоров Захар Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прозоров Захар Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.07.1907

Сын: Прозоров Николай Захарович

Отец ребёнка: Прозоров Захар Яковлевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Прозоров Дмитрий Захарович

Отец ребёнка: Прозоров Захар Яковлевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Смерть
1919
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Причина смерти: дифтерия

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