Прозорова (Бунькова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буньков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прозоров Виктор Захарович
Отец ребёнка: Прозоров Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прозорова Софья Захаровна
Отец ребёнка: Прозоров Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прозоров Захар Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1907
Сын: Прозоров Николай Захарович
Отец ребёнка: Прозоров Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прозоров Дмитрий Захарович
Отец ребёнка: Прозоров Захар Яковлевич
Смерть
1919
Причина смерти: дифтерия