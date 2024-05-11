Прозоров Дмитрий Захарович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти1941 или 1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прозорова Калерия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1939
Смерть
1941 или 1942
Причина смерти: Пропал без вести