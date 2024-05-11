Прозоров Дмитрий Захарович 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прозоров Дмитрий Захарович

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

1941 или 1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Прозоров Захар Яковлевич

Мать: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова Калерия

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прозорова Калерия

Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова Калерия

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова Калерия

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
1941 или 1942
Причина смерти: Пропал без вести

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