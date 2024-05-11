Прозоров Николай Захарович
Место рождения
Дата рождения27.07.1907
Дата смерти02.06.1988
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1907
Работа или профессия
Неизвестно
актер, Народный Артист РФ, лауреат государственной премии
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.01.1933
Рождение ребёнка
05.12.1933
Рождение ребёнка
29.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прозорова (Полякова) Рахиль Соломоновна (Шолемовна)
Смерть
02.06.1988
Причина смерти: кишечная непроходимость, Сердечно-сосудистая недостаточность
Похороны
Неизвестно
Бадалыкское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Координаты могилы: 56.088583, 92.927556