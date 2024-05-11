Прозоров Николай Захарович 27.07.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрозоров Николай Захарович

Прозоров Николай Захарович

avatar

Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

27.07.1907

Дата смерти

02.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1907

Отец: Прозоров Захар Яковлевич

Мать: Прозорова (Бунькова) Елена Петровна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
актер, Народный Артист РФ, лауреат государственной премии
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
29.01.1933

Жена: Прозорова (Полякова) Рахиль Соломоновна (Шолемовна)

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
05.12.1933

Дочь: Рыбалко (Прозорова) Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Прозорова (Полякова) Рахиль Соломоновна (Шолемовна)

Рождение ребёнка
29.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прозорова (Полякова) Рахиль Соломоновна (Шолемовна)

Смерть
02.06.1988
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Причина смерти: кишечная непроходимость, Сердечно-сосудистая недостаточность
Похороны
Неизвестно
Бадалыкское кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Координаты могилы: 56.088583, 92.927556

Мы используем куки для улучшения работы сайта.