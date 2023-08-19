Шерварли (Макмак) Христина Ставрильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерварли (Макмак) Христина Ставрильевна

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1868

Муж: Шерварли Иван Харлампиевич

Рождение ребёнка
20.10.1870

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Шерварли Иван Харлампиевич

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-214,зап.-44
Рождение ребёнка
11.09.1873

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Шерварли Иван Харлампиевич

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Шерварли Иван Иванович

Отец ребёнка: Шерварли Иван Харлампиевич

Рождение ребёнка
04.01.1880

Дочь: Барьяхтар Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Шерварли Иван Харлампиевич

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-185,зап.-1
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Заяц Кириакия Харлампиевна

Отец ребёнка: Шерварли Иван Харлампиевич

Смерть
Неизвестно
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