Шерварли (Макмак) Христина Ставрильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1868
Рождение ребёнка
20.10.1870
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Шерварли Иван Харлампиевич
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-214,зап.-44
Рождение ребёнка
11.09.1873
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Шерварли Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
Около 1875
Отец ребёнка: Шерварли Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
04.01.1880
Дочь: Барьяхтар Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Шерварли Иван Харлампиевич
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-185,зап.-1
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Заяц Кириакия Харлампиевна
Отец ребёнка: Шерварли Иван Харлампиевич
Смерть
Неизвестно