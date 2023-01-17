Соловьев Федот Никитич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
по некоторым данным год рождения 1874
Рождение ребёнка
1898
Сын: Соловьев Александр Федотович
Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Воронова Пелагея Федотовна
Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Соловьев Николай Федотович
Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Михайлова Таисия Федотовна
Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1917
Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Алексей Федотович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Марья Федотовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1937
расстрелян в Левашовской пустоши.