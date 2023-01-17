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Соловьев Федот Никитич

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Место рождения

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
по некоторым данным год рождения 1874
Рождение ребёнка
1898

Сын: Соловьев Александр Федотович

Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Соловьев Федор Федотович

Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Воронова Пелагея Федотовна

Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Соловьев Николай Федотович

Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Соловьев Петр Федотович

Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Михайлова Таисия Федотовна

Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Соловьев Павел Федотович

Мать ребёнка: Соловьева Васса Григорьевна

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Алексей Федотович

Мать ребёнка: не указана

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Васса Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Марья Федотовна

Мать ребёнка: не указана

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1937
расстрелян в Левашовской пустоши.
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