Соловьев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Яков Никитич

Мать ребёнка: не указана

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Егор Никитич

Мать ребёнка: не указана

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Соловьев Федот Никитич

Мать ребёнка: не указана

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
по некоторым данным год рождения 1874
Смерть
Неизвестно

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