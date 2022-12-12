Соловьева Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Соловьев Александр Федотович
Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Воронова Пелагея Федотовна
Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Соловьев Николай Федотович
Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Михайлова Таисия Федотовна
Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918