Соловьева Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Васса Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Соловьев Александр Федотович

Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Соловьев Федор Федотович

Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Воронова Пелагея Федотовна

Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Соловьев Николай Федотович

Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Соловьев Петр Федотович

Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Михайлова Таисия Федотовна

Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Соловьев Павел Федотович

Отец ребёнка: Соловьев Федот Никитич

Гришкино, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Федот Никитич

Смерть
1918
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