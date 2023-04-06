Бражников Поликарп Павлович
Место рождения
Дата рождения22.02.1862
Дата смертиДо 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1862
Бракосочетание
26.10.1886
Рождение ребёнка
21.10.1890
Дочь: Александра Поликарповна
Мать ребёнка: Бражникова Матрона Максимовна
Рождение ребёнка
21.10.1890
Сын: Бражников Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Бражникова Матрона Максимовна
Бракосочетание
12.11.1895
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кламбовская Анисья Поликарповна
Мать ребёнка: Бражникова Евдокия Александровна
Рождение ребёнка
12.10.1905
Дочь: Николенко Прасковья Поликарповна
Мать ребёнка: Бражникова Евдокия Александровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1910