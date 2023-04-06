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Бражников Поликарп Павлович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

22.02.1862

Дата смерти

До 1910

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1862

Отец: Бражников Павел Васильевич

Мать: Бражникова Александра Антоновна

Бракосочетание
26.10.1886

Жена: Бражникова Матрона Максимовна

Рождение ребёнка
21.10.1890

Дочь: Александра Поликарповна

Мать ребёнка: Бражникова Матрона Максимовна

Рождение ребёнка
21.10.1890

Сын: Бражников Иван Поликарпович

Мать ребёнка: Бражникова Матрона Максимовна

Бракосочетание
12.11.1895

Жена: Бражникова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кламбовская Анисья Поликарповна

Мать ребёнка: Бражникова Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
12.10.1905

Дочь: Николенко Прасковья Поликарповна

Мать ребёнка: Бражникова Евдокия Александровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1910
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