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Бражникова Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1895

Муж: Бражников Поликарп Павлович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кламбовская Анисья Поликарповна

Отец ребёнка: Бражников Поликарп Павлович

Рождение ребёнка
12.10.1905

Дочь: Николенко Прасковья Поликарповна

Отец ребёнка: Бражников Поликарп Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно