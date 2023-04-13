Бражникова Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1895
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кламбовская Анисья Поликарповна
Отец ребёнка: Бражников Поликарп Павлович
Рождение ребёнка
12.10.1905
Дочь: Николенко Прасковья Поликарповна
Отец ребёнка: Бражников Поликарп Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно