Бражникова Александра Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1862
Сын: Бражников Поликарп Павлович
Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1865
Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1869
Дочь: Скрыпникова Гликерия Павловна
Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
24.12.1871
Дочь: Фостова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
20.08.1876
Сын: Бражников Максим Павлович
Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1881
Сын: Бражников Николай Павлович
Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1887
Сын: Бражников Парфений Павлович
Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно