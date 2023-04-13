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Бражникова Александра Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1862

Сын: Бражников Поликарп Павлович

Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич

Рождение ребёнка
18.10.1865

Сын: Бражников Иван Павлович

Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1869

Дочь: Скрыпникова Гликерия Павловна

Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич

Рождение ребёнка
24.12.1871

Дочь: Фостова Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич

Рождение ребёнка
20.08.1876

Сын: Бражников Максим Павлович

Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1881

Сын: Бражников Николай Павлович

Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич

Рождение ребёнка
06.02.1887

Сын: Бражников Парфений Павлович

Отец ребёнка: Бражников Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражников Павел Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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