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Бражников Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: Бражников Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1862

Сын: Бражников Поликарп Павлович

Мать ребёнка: Бражникова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
18.10.1865

Сын: Бражников Иван Павлович

Мать ребёнка: Бражникова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
05.05.1869

Дочь: Скрыпникова Гликерия Павловна

Мать ребёнка: Бражникова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
24.12.1871

Дочь: Фостова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Бражникова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
20.08.1876

Сын: Бражников Максим Павлович

Мать ребёнка: Бражникова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
09.05.1881

Сын: Бражников Николай Павлович

Мать ребёнка: Бражникова Александра Антоновна

Рождение ребёнка
06.02.1887

Сын: Бражников Парфений Павлович

Мать ребёнка: Бражникова Александра Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бражникова Александра Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно