Зоров Петр Ефимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зоров Ефим Захаров
Мать: Зорова Мавра Игнатова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Зоров Семен Петров
Мать ребёнка: Зорова Татьяна Николаева
Рождение ребёнка
01.10.1901
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Зорова Татьяна Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорова Татьяна Николаева
Смерть
Неизвестно