Зорова Татьяна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорова Татьяна Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Зоров Семен Петров

Отец ребёнка: Зоров Петр Ефимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.10.1901

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Зоров Петр Ефимов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зоров Петр Ефимов

Смерть
Неизвестно
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