Зорова Татьяна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Зоров Семен Петров
Отец ребёнка: Зоров Петр Ефимов
Рождение ребёнка
01.10.1901
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Зоров Петр Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зоров Петр Ефимов
Смерть
Неизвестно