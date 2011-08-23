Балышева Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1986
Отец: не указан
Мать: Лёхкая Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
23.08.2011
Сын: Балышев Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Балышев Михаил Игоревич
Рождение ребёнка
12.02.2018
Дочь: Балышева Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Балышев Михаил Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно