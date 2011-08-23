Балышева Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балышева Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1986

Отец: не указан

Мать: Лёхкая Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
23.08.2011

Сын: Балышев Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Балышев Михаил Игоревич

Рождение ребёнка
12.02.2018

Дочь: Балышева Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Балышев Михаил Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балышев Михаил Игоревич

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