Лёхкая (Климова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёхкая (Климова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1964

Отец: Окулов Василий Яковлевич

Мать: Климова Евдокия Кондратьевна

Рождение ребёнка
16.10.1983

Дочь: Романская Ксения Валерьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.11.1986

Дочь: Балышева Александра Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.12.1988

Дочь: Смирнова Марина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.02.1995

Сын: Лёхкий Михаил Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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