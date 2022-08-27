Лёхкая (Климова) Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1964
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1964
Рождение ребёнка
16.10.1983
Дочь: Романская Ксения Валерьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.11.1986
Дочь: Балышева Александра Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.12.1988
Дочь: Смирнова Марина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.02.1995
Отец ребёнка: не указан