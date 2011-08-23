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Балышев Георгий Михайлович
Балышев Георгий Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.08.2011
Пол
Мужской
Отец
Балышев Михаил Игоревич
1989 г.р.
Мать
Балышева Александра Николаевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.2011
Отец:
Балышев Михаил Игоревич
Мать:
Балышева Александра Николаевна
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