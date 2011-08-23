Балышев Михаил Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.2011
Сын: Балышев Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Балышева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.2018
Дочь: Балышева Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Балышева Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно