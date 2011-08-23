Балышев Михаил Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балышев Михаил Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.2011

Сын: Балышев Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Балышева Александра Николаевна

Рождение ребёнка
12.02.2018

Дочь: Балышева Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Балышева Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балышева Александра Николаевна

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