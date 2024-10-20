Жбанникова (Дубровина) Харитина Евдокимова 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жбанникова (Дубровина) Харитина Евдокимова

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Дубровин Евдоким Григорьев

Мать: Дубровина (Пучкова) Александра Михайлова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1886

Муж: Жбанников Андрей Степанов

Рождение ребёнка
17.04.1886 ст.

Сын: Жбанников Георгий Андреев

Отец ребёнка: Жбанников Андрей Степанов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1887 ст.

Сын: Жбанников Георгий Андреев

Отец ребёнка: Жбанников Андрей Степанов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.07.1889 ст.

Дочь: Жбанникова Мария Андреева

Отец ребёнка: Жбанников Андрей Степанов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1891

Дочь: Жбанникова Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Жбанников Андрей Степанов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.11.1895 ст.

Сын: Жбанников Александр Андреев

Отец ребёнка: Жбанников Андрей Степанов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1897 ст.

Дочь: Жбанникова Анна Андреева

Отец ребёнка: Жбанников Андрей Степанов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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