Жбанников Андрей Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1886
Рождение ребёнка
17.04.1886 ст.
Сын: Жбанников Георгий Андреев
Мать ребёнка: Жбанникова (Дубровина) Харитина Евдокимова
Рождение ребёнка
19.04.1887 ст.
Сын: Жбанников Георгий Андреев
Мать ребёнка: Жбанникова (Дубровина) Харитина Евдокимова
Рождение ребёнка
06.07.1889 ст.
Дочь: Жбанникова Мария Андреева
Мать ребёнка: Жбанникова (Дубровина) Харитина Евдокимова
Рождение ребёнка
30.07.1891
Дочь: Жбанникова Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Жбанникова (Дубровина) Харитина Евдокимова
Рождение ребёнка
13.11.1895 ст.
Сын: Жбанников Александр Андреев
Мать ребёнка: Жбанникова (Дубровина) Харитина Евдокимова
Рождение ребёнка
25.07.1897 ст.
Дочь: Жбанникова Анна Андреева
Мать ребёнка: Жбанникова (Дубровина) Харитина Евдокимова
Смерть
Неизвестно