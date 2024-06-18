Дубровина (Пучкова) Александра Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Жбанникова (Дубровина) Харитина Евдокимова
Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев
Дочь: Дубровина Матрена Евдокимова
Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев
Сын: Дубровин Василий Евдокимов
Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев
Сын: Дубровин Сергей Евдокимов
Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев
Дочь: Дубровина Анисья Евдокимова
Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев
Дочь: Дубровина Гликерия Евдокимова
Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев
Дочь: Долганова (Дубровина) Матрена Евдокимова
Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев
Дочь: Тарасова (Дубровина) Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев
Сын: Дубровин Прокопий Евдокимов
Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев
Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев