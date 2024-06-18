Дубровина (Пучкова) Александра Михайлова 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина (Пучкова) Александра Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1864

Муж: Дубровин Евдоким Григорьев

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Жбанникова (Дубровина) Харитина Евдокимова

Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1867 ст.

Дочь: Дубровина Матрена Евдокимова

Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1869 ст.

Сын: Дубровин Василий Евдокимов

Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1871 ст.

Сын: Дубровин Сергей Евдокимов

Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.01.1873

Дочь: Дубровина Анисья Евдокимова

Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1874

Дочь: Дубровина Гликерия Евдокимова

Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1877

Дочь: Долганова (Дубровина) Матрена Евдокимова

Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1877

Дочь: Тарасова (Дубровина) Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.07.1879 ст.

Сын: Дубровин Прокопий Евдокимов

Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1881 ст.

Сын: Дубровин Козма Емельянов

Отец ребёнка: Дубровин Евдоким Григорьев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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