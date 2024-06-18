Дубровин Прокопий Евдокимов
Место рождения
Дата рождения03.07.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1879 ст.
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дубровина Евгения Прокопьева
Мать ребёнка: Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова
Рождение ребёнка
29.05.1911 ст.
Мать ребёнка: Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова
Рождение ребёнка
28.07.1913 ст.
Дочь: Дубровина Алевтина Прокопьева
Мать ребёнка: Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова
Рождение ребёнка
22.10.1914 ст.
Дочь: Дубровина Анастасия Прокопьева
Мать ребёнка: Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова
Рождение ребёнка
01.05.1916 ст.
Мать ребёнка: Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова
Смерть
Неизвестно