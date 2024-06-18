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Дубровин Прокопий Евдокимов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.07.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1879 ст.

Отец: Дубровин Евдоким Григорьев

Мать: Дубровина (Пучкова) Александра Михайлова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1907

Жена: Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дубровина Евгения Прокопьева

Мать ребёнка: Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова

Рождение ребёнка
29.05.1911 ст.

Сын: Дубровин Иван Прокопьев

Мать ребёнка: Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1913 ст.

Дочь: Дубровина Алевтина Прокопьева

Мать ребёнка: Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1914 ст.

Дочь: Дубровина Анастасия Прокопьева

Мать ребёнка: Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1916 ст.

Сын: Дубровин Петр Прокопьев

Мать ребёнка: Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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