Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Дубровина Евгения Прокопьева
Отец ребёнка: Дубровин Прокопий Евдокимов
Рождение ребёнка
29.05.1911 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Прокопий Евдокимов
Рождение ребёнка
28.07.1913 ст.
Дочь: Дубровина Алевтина Прокопьева
Отец ребёнка: Дубровин Прокопий Евдокимов
Рождение ребёнка
22.10.1914 ст.
Дочь: Дубровина Анастасия Прокопьева
Отец ребёнка: Дубровин Прокопий Евдокимов
Рождение ребёнка
01.05.1916 ст.
Отец ребёнка: Дубровин Прокопий Евдокимов
Смерть
Неизвестно