Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубровина (Мулина) Пераскева Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1907

Муж: Дубровин Прокопий Евдокимов

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Дубровина Евгения Прокопьева

Отец ребёнка: Дубровин Прокопий Евдокимов

Рождение ребёнка
29.05.1911 ст.

Сын: Дубровин Иван Прокопьев

Отец ребёнка: Дубровин Прокопий Евдокимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.07.1913 ст.

Дочь: Дубровина Алевтина Прокопьева

Отец ребёнка: Дубровин Прокопий Евдокимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1914 ст.

Дочь: Дубровина Анастасия Прокопьева

Отец ребёнка: Дубровин Прокопий Евдокимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1916 ст.

Сын: Дубровин Петр Прокопьев

Отец ребёнка: Дубровин Прокопий Евдокимов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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