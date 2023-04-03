Тюрина (Клычкова) Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Клычкова) Акулина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

До 1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1898 и 1900

Муж: Тюрин Пётр Никитич

Рождение ребёнка
Между 1905 и 1917

Сын: Тюрин Иван Петрович

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1917

Сын: Тюрин Филипп Петрович

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1917

Сын: Тюрин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тюрин Степан Петрович

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.04.1911

Дочь: Цапина Александра Петровна

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Тюрин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.08.1920

Дочь: Тюрина Анна Петровна

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.01.1923

Дочь: Казанцева Мария Петровна

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.10.1925

Дочь: Загоруйко Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1930

Дочь: Тюрина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
До 1960
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
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