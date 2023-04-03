Тюрина (Клычкова) Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиДо 1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1898 и 1900
Муж: Тюрин Пётр Никитич
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1917
Сын: Тюрин Иван Петрович
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1917
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич
Рождение ребёнка
Между 1905 и 1917
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич
Рождение ребёнка
16.04.1911
Дочь: Цапина Александра Петровна
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Тюрин Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич
Рождение ребёнка
17.08.1920
Дочь: Тюрина Анна Петровна
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич
Рождение ребёнка
02.01.1923
Дочь: Казанцева Мария Петровна
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич
Рождение ребёнка
27.10.1925
Дочь: Загоруйко Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич
Рождение ребёнка
Между 1926 и 1930
Дочь: Тюрина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Тюрин Пётр Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
До 1960
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан