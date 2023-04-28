Цапина (Тюрина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цапина (Тюрина) Александра Петровна

Место рождения

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

16.04.1911

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1911

Отец: Тюрин Пётр Никитич

Мать: Тюрина Акулина Васильевна

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
15.08.1941

Дочь: Кириллова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Цапин Иван

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цапин Иван

Смерть
Около 1966
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
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