Цапина (Тюрина) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения16.04.1911
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1911
Отец: Тюрин Пётр Никитич
Рождение ребёнка
15.08.1941
Дочь: Кириллова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Цапин Иван
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цапин Иван
Смерть
Около 1966
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан