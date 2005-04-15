Тюрина Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения17.08.1920
Дата смерти15.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1920
Отец: Тюрин Пётр Никитич
Рождение ребёнка
16.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Алексей Сергеевич
Соседка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Самарская (Куйбышевская) область, г.Самара, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Смерть
15.04.2005
Самара, Самара, Самарская область