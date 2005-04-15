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Тюрина Анна Петровна

Место рождения

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

17.08.1920

Дата смерти

15.04.2005

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1920

Отец: Тюрин Пётр Никитич

Мать: Тюрина Акулина Васильевна

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
16.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Алексей Сергеевич

Соседка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Самарская (Куйбышевская) область, г.Самара, Самарская (Куйбышевская) область (губерния)
Смерть
15.04.2005
Самара, Самара, Самарская область
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