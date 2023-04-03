Гусев Алексей Сергеевич
Место рожденияСаратовская губерния?, Саратовская область (губерния)
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Гусев Сергей
Мать: не указана
Саратовская губерния?, Саратовская область (губерния)
Рождение ребёнка
16.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюрина Анна Петровна
Соседка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно