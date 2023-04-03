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Гусев Алексей Сергеевич

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Место рождения

Саратовская губерния?, Саратовская область (губерния)

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1870 и 1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Гусев Сергей

Мать: не указана

Саратовская губерния?, Саратовская область (губерния)
Рождение ребёнка
16.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюрина Анна Петровна

Соседка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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