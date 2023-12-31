Коробов Иван Степанов
Место рожденияс. Сосновка Козловского уезда
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Коробов Степан Федоров
Мать: Коробова Софья Зиновьева
с. Сосновка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Коробова Катерина Мартинова
с. Сосновка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Коробова Катерина Мартинова
с. Сосновка
Рождение ребёнка
1775
Сын: Коробов Яков Иванов
Мать ребёнка: Коробова Катерина Мартинова
с. Сосновка Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно