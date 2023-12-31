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Коробов Иван Степанов

Место рождения

с. Сосновка Козловского уезда

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Коробов Степан Федоров

Мать: Коробова Софья Зиновьева

с. Сосновка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Коробова Катерина Мартинова

с. Сосновка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1771

Сын: Коробов Афонасий Иванов

Мать ребёнка: Коробова Катерина Мартинова

с. Сосновка
Рождение ребёнка
1775

Сын: Коробов Яков Иванов

Мать ребёнка: Коробова Катерина Мартинова

с. Сосновка Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Катерина Мартинова

Смерть
Неизвестно
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