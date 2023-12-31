Коробов Степан Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Степан Федоров

Место рождения

с. Сосновка

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Коробов Федор

Мать: не указана

с. Сосновка
Рождение ребёнка
1747

Сын: Коробов Иван Степанов

Мать ребёнка: Коробова Софья Зиновьева

с. Сосновка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Коробова Софья Зиновьева

с. Сосновка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Софья Зиновьева

Смерть
Неизвестно
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