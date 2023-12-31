Коробов Степан Федоров
Место рожденияс. Сосновка
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Коробов Федор
с. Сосновка
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Коробова Софья Зиновьева
с. Сосновка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Коробова Софья Зиновьева
с. Сосновка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробова Софья Зиновьева
Смерть
Неизвестно