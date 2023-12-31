Коробова (Кретинина) Софья Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Кретинина) Софья Зиновьева

Место рождения

с. Жидиловка

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Кретинин Зиновий

Мать: не указана

с. Жидиловка
Рождение ребёнка
1747

Сын: Коробов Иван Степанов

Отец ребёнка: Коробов Степан Федоров

с. Сосновка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Коробов Степан Федоров

с. Сосновка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Степан Федоров

Смерть
Неизвестно
с. Сосновка
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