Коробова (Кретинина) Софья Зиновьева
Место рожденияс. Жидиловка
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Кретинин Зиновий
с. Жидиловка
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Коробов Степан Федоров
с. Сосновка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Коробов Степан Федоров
с. Сосновка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с. Сосновка