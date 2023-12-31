Коробова (Черных) Катерина Мартинова
Место рожденияс. Гавриловка Козловского уезда
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1747
Отец: Черных Мартин
с. Гавриловка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Коробов Иван Степанов
с. Сосновка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Коробов Иван Степанов
с. Сосновка
Рождение ребёнка
1775
Сын: Коробов Яков Иванов
Отец ребёнка: Коробов Иван Степанов
с. Сосновка Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно