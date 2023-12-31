Коробова (Черных) Катерина Мартинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Черных) Катерина Мартинова

Место рождения

с. Гавриловка Козловского уезда

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Черных Мартин

Мать: не указана

с. Гавриловка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Коробов Иван Степанов

с. Сосновка Козловского уезда
Рождение ребёнка
1771

Сын: Коробов Афонасий Иванов

Отец ребёнка: Коробов Иван Степанов

с. Сосновка
Рождение ребёнка
1775

Сын: Коробов Яков Иванов

Отец ребёнка: Коробов Иван Степанов

с. Сосновка Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Иван Степанов

Смерть
Неизвестно
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