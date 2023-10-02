Щербаков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти14.04.1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Щербаков Андрей Прохорович
Бракосочетание
09.11.1908
Рождение ребёнка
09.02.1909
Сын: Щербаков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Щербакова-Старцева Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
12.07.1910
Мать ребёнка: Щербакова-Старцева Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Щербакова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова-Старцева Елена Яковлевна
Смерть
14.04.1915