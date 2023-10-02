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Щербаков Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

14.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Щербаков Андрей Прохорович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1908

Жена: Щербакова-Старцева Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
09.02.1909

Сын: Щербаков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Щербакова-Старцева Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
12.07.1910

Сын: Шербаков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Щербакова-Старцева Елена Яковлевна

Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Щербакова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова-Старцева Елена Яковлевна

Смерть
14.04.1915
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