Щербакова-Старцева Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1908
Рождение ребёнка
09.02.1909
Сын: Щербаков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
12.07.1910
Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Щербакова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич
Бракосочетание
20.07.1916
Смерть
Неизвестно