Щербакова-Старцева Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова-Старцева Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1908

Муж: Щербаков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
09.02.1909

Сын: Щербаков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
12.07.1910

Сын: Шербаков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Щербакова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Андреевич

Бракосочетание
20.07.1916

Муж: Шалаев Илларион Петрович

Смерть
Неизвестно
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