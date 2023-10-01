Щербаков Андрей Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти03.01.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
1874
Сын: Щербаков Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Щербаков Михаил Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Щербаков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Щербакова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.01.1917