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Щербаков Андрей Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

03.01.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Щербаков Прохор Григорьевич

Мать: Щербакова Стефанида Никоновна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Щербаков Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Щербаков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Щербаков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Щербаков Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Щербакова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.01.1917

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