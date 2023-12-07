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Горнаков Гаврил Пахомьевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Горнаков Пахомий Григорьевич

Мать: Горнакова Мавра Алексеевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Елизавета Иванова

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Горнакова) Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: Горнакова Елизавета Иванова

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Горнаков Афанасий Гаврилович

Мать ребёнка: Горнакова Елизавета Иванова

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Горнаков Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Горнакова Елизавета Иванова

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Горнаков Гаврил Гаврилович

Мать ребёнка: Горнакова Елизавета Иванова

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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