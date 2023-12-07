Горнаков Гаврил Пахомьевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Горнакова) Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: Горнакова Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Горнаков Афанасий Гаврилович
Мать ребёнка: Горнакова Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
1879
Сын: Горнаков Федор Гаврилович
Мать ребёнка: Горнакова Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
1882
Сын: Горнаков Гаврил Гаврилович
Мать ребёнка: Горнакова Елизавета Иванова
Смерть
Неизвестно