Горнакова Мавра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Горнаков Пахомий Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Горнакова) Александра Пахомовна
Отец ребёнка: Горнаков Пахомий Григорьевич
Рождение ребёнка
13.10.1838
Дочь: (Горнакова) Зеновия Пахомовна
Отец ребёнка: Горнаков Пахомий Григорьевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Горнаков Гаврил Пахомьевич
Отец ребёнка: Горнаков Пахомий Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Горнакова) Параскева Пахомовна
Отец ребёнка: Горнаков Пахомий Григорьевич
Смерть
Неизвестно