Горнакова Мавра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Мавра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Пахомий Григорьевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Горнаков Иван Пахомьевич

Отец ребёнка: Горнаков Пахомий Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Горнакова) Александра Пахомовна

Отец ребёнка: Горнаков Пахомий Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
13.10.1838

Дочь: (Горнакова) Зеновия Пахомовна

Отец ребёнка: Горнаков Пахомий Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1840

Сын: Горнаков Гаврил Пахомьевич

Отец ребёнка: Горнаков Пахомий Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Горнакова) Параскева Пахомовна

Отец ребёнка: Горнаков Пахомий Григорьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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