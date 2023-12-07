Горнакова Елизавета Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Горнакова) Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Горнаков Гаврил Пахомьевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Горнаков Афанасий Гаврилович
Отец ребёнка: Горнаков Гаврил Пахомьевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Горнаков Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Горнаков Гаврил Пахомьевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Горнаков Гаврил Гаврилович
Отец ребёнка: Горнаков Гаврил Пахомьевич
Смерть
Неизвестно