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Горнакова Елизавета Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Гаврил Пахомьевич

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Горнакова) Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Горнаков Гаврил Пахомьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Горнаков Афанасий Гаврилович

Отец ребёнка: Горнаков Гаврил Пахомьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Горнаков Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Горнаков Гаврил Пахомьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Горнаков Гаврил Гаврилович

Отец ребёнка: Горнаков Гаврил Пахомьевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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