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Комаревский Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

06.10.1879

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Комаревский Петр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1858

Сын: Комаревский Василий Иванович

Мать ребёнка: Комаревская Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Комаревский Кондрат Иванович

Мать ребёнка: Комаревская Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
15.08.1863

Сын: Комаревский Константин Иванович

Мать ребёнка: Комаревская Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комаревская Евдокия Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1879
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