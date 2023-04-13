Комаревский Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти06.10.1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Комаревский Петр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1858
Сын: Комаревский Василий Иванович
Мать ребёнка: Комаревская Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Комаревский Кондрат Иванович
Мать ребёнка: Комаревская Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
15.08.1863
Сын: Комаревский Константин Иванович
Мать ребёнка: Комаревская Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.10.1879