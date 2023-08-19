Комаревский Кондрат Иванович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
03.11.1891
Рождение ребёнка
30.08.1892
Дочь: Безсонова Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Комаревская Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
01.11.1896
Дочь: Бондарева Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: Комаревская Мария Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно