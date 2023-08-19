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Комаревский Кондрат Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Комаревский Иван Петрович

Мать: Комаревская Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
03.11.1891

Жена: Комаревская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
30.08.1892

Дочь: Безсонова Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Комаревская Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
01.11.1896

Дочь: Бондарева Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: Комаревская Мария Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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