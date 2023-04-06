Комаревская (Иванова) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1891
Рождение ребёнка
30.08.1892
Дочь: Безсонова Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Комаревский Кондрат Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1896
Дочь: Бондарева Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Комаревский Кондрат Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно