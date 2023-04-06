Комаревская (Иванова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаревская (Иванова) Мария Григорьевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Комаревский Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1892

Дочь: Безсонова Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Комаревский Кондрат Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1896

Дочь: Бондарева Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Комаревский Кондрат Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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