Комаревский Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Комаревский Иван Петрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Петрова Матрона Петровна
Бракосочетание
09.01.1836
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
25.01.1843
Сын: Комаревский Иван Петрович
Мать ребёнка: Комаревская Василиса Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно