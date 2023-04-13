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Комаревский Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Комаревский Иван Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Петрова Матрона Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
09.01.1836

Жена: Комаревская Василиса Федоровна

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
25.01.1843

Сын: Комаревский Иван Петрович

Мать ребёнка: Комаревская Василиса Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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