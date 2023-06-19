Комаревский Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1863
Бракосочетание
14.01.1887
Рождение ребёнка
20.10.1887
Дочь: Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Комаревская Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
16.03.1890
Дочь: Руднева Мария Константиновна
Мать ребёнка: Комаревская Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
29.08.1894
Сын: Комаревский Александр Константинович
Мать ребёнка: Комаревская Елена Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно