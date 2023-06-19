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Комаревский Константин Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1863

Отец: Комаревский Иван Петрович

Мать: Комаревская Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
14.01.1887

Жена: Комаревская Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
20.10.1887

Дочь: Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Комаревская Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
16.03.1890

Дочь: Руднева Мария Константиновна

Мать ребёнка: Комаревская Елена Никифоровна

Рождение ребёнка
29.08.1894

Сын: Комаревский Александр Константинович

Мать ребёнка: Комаревская Елена Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно