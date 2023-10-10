Руднева (Комаревская) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднева (Комаревская) Мария Константиновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

16.03.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1890

Отец: Комаревский Константин Иванович

Мать: Комаревская Елена Никифоровна

Бракосочетание
17.01.1916

Муж: Руднев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.10.1916

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Руднев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.01.1918

Сын: Руднев Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Руднев Василий Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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