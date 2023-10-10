Руднева (Комаревская) Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения16.03.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1890
Бракосочетание
17.01.1916
Рождение ребёнка
28.10.1916
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Руднев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.01.1918
Сын: Руднев Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Руднев Василий Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно