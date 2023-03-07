Мусихин Тит (Титко) Захаров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиПосле 1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Мусихин Захар (Захарко) Яковлев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Мусихин Иван (Ивашко) Титов
Мать ребёнка: не указана
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711