Мусихин Тит (Титко) Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Тит (Титко) Захаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

После 1711

Пол

Мужской

Отец

Около 1641 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Мусихин Захар (Захарко) Яковлев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Мусихин Иван (Ивашко) Титов

Мать ребёнка: не указана

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Мусихин Вахромей Титов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1711
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