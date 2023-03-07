Мусихин Иван (Ивашко) Титов
Место рожденияпоч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1676
Отец: Мусихин Тит (Титко) Захаров
Мать: не указана
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Мусихин Яков Иванов
Мать ребёнка: Мусихина Ефимия Андреева
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705
Мать ребёнка: Мусихина Ефимия Андреева
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706
Дочь: Агриппина Иванова
Мать ребёнка: Мусихина Ефимия Андреева
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Мусихина Ефимия Андреева
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Васса (мл) Иванова
Мать ребёнка: Мусихина Ефимия Андреева
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мусихина Ефимия Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710