Мусихин Иван (Ивашко) Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Иван (Ивашко) Титов

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Место рождения

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: Мусихин Тит (Титко) Захаров

Мать: не указана

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Мусихин Яков Иванов

Мать ребёнка: Мусихина Ефимия Андреева

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Мусихин Терентий Иванов

Мать ребёнка: Мусихина Ефимия Андреева

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Агриппина Иванова

Мать ребёнка: Мусихина Ефимия Андреева

поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Мусихина Ефимия Андреева

поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Васса (мл) Иванова

Мать ребёнка: Мусихина Ефимия Андреева

поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Ефимия Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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