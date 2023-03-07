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Мусихин Терентий Иванов

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Место рождения

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1676 г.р.

Мать

Около 1682 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Мусихин Иван (Ивашко) Титов

Мать: Мусихина Ефимия Андреева

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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