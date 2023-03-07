Мусихина Ефимия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМусихина Ефимия Андреева

Мусихина Ефимия Андреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1676 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Мусихин Яков Иванов

Отец ребёнка: Мусихин Иван (Ивашко) Титов

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Мусихин Терентий Иванов

Отец ребёнка: Мусихин Иван (Ивашко) Титов

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1706

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Мусихин Иван (Ивашко) Титов

поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Мусихин Иван (Ивашко) Титов

поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Васса (мл) Иванова

Отец ребёнка: Мусихин Иван (Ивашко) Титов

поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Иван (Ивашко) Титов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close