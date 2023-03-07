Мусихин Вахромей Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Вахромей Титов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Мусихин Тит (Титко) Захаров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Мусихин Роман Вахромеев

Мать ребёнка: Мусихина Анна Селиверстова

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мусихина Анна Селиверстова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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