Мусихин Вахромей Титов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: Мусихин Тит (Титко) Захаров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Мать ребёнка: Мусихина Анна Селиверстова
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710