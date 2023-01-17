Илья Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Евдоким Дорофеев
Мать: Авдотья (Евдокия)
Рождение ребёнка
1833
Сын: Клементий Ильин
Мать ребёнка: Лукерья Андреева
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 31
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марья Ильина
Мать ребёнка: Лукерья Андреева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Илььина
Мать ребёнка: Лукерья Андреева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Антон Ильин
Мать ребёнка: Лукерья Андреева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Евсей Ильин
Мать ребёнка: Лукерья Андреева
Смерть
1854