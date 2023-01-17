Илья Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Евдокимов

Илья Евдокимов

avatar

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Евдоким Дорофеев

Мать: Авдотья (Евдокия)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Клементий Ильин

Мать ребёнка: Лукерья Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 31
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марья Ильина

Мать ребёнка: Лукерья Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Илььина

Мать ребёнка: Лукерья Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Антон Ильин

Мать ребёнка: Лукерья Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Евсей Ильин

Мать ребёнка: Лукерья Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1854
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close